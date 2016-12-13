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13 декабря 2016 г.

Серийный магазинный вор задержан в Невинномысске

Серийного магазинного вора задержали в Невинномысске сотрудники полиции. Ранее судимый житель Черкесска попался во время своей очередной кражи, когда пытался умыкнуть из универсама две бутылки коньяка «Хенесси». На данный момент установлена причастность «гастролера» к пяти магазинным кражам. Мужчина похищал дорогостоящие алкогольные напитки, парфюмерию и косметическую продукцию (недешевые кремы, дезодоранты, шампуни).

Со слов задержанного, все уворованное он продавал, а деньги тратил на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161213/seriynyy_magazinnyy_vor_zaderzhan_v_nevinnomysske_98770.html
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