Серийный магазинный вор задержан в Невинномысске
Серийного магазинного вора задержали в Невинномысске сотрудники полиции. Ранее судимый житель Черкесска попался во время своей очередной кражи, когда пытался умыкнуть из универсама две бутылки коньяка «Хенесси». На данный момент установлена причастность «гастролера» к пяти магазинным кражам. Мужчина похищал дорогостоящие алкогольные напитки, парфюмерию и косметическую продукцию (недешевые кремы, дезодоранты, шампуни).
Со слов задержанного, все уворованное он продавал, а деньги тратил на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела.