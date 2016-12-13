Мисс и Мистер Шпаковского района выбрали в Михайловске

В Михайловске состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер Шпаковский район». Его организаторами стала администрация района, Центр молодежных проектов, Российский союз молодежи. Кастинг для участия в конкурсе прошли 16 человек. В течение месяца ребята шли к своей победе – занимались в спортзале, играли в боулинг, участвовали в бесконечной череде репетиций, фотосессий, постановке дефиле. Своими достижениями, отчетами о выполнении заданий, подготовленных организаторами конкурса, участники делились в специальной группе в социальной сети. Эта подготовка, бесспорно, пригодилась ребятам в финале. В первом конкурсе «Видеовизитка» участники конкурса рассказали о себе. При этом презентации проходили в стиле советских и российских кинофильмов. Следующее испытание – творческое. Зрители наслаждались танцевальными композициями, песнями, театральным мастерством участников. В завершении ребята соревновались в ораторском искусстве – каждый из них рассказал о своей мечте.

По итогам, «Мисс Шпаковский район» стала Дарья Семёнова, ученица 4-ой школы. Звания «Мистер Шпаковский район» удостоился Михаил Сивокозов, ученик 6-ой школы села Пелагиада. В номинации «Мисс Михайловск» главный приз у Анастасии Плоховой, студентки Ставропольского медицинского университета. «Мистером Михайловск» стал ученик 1-ой школы Александр Горбатюк. Звания «Мисс» и «Мистер Российского Союза Молодёжи» завоевали Алина Мирзоян и Сергей Коротков – оба ученики 4-ой школы. Ребята получили шквал аплодисментов и подарки от спонсоров.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161213/miss_i_mister_shpakovskogo_rayona_vybrali_v_mikhaylovske_98726.html