Двое детей отравились угарным газом в Ставропольском крае

Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей в селе Кугульта Грачевского района результате отравления угарным газом (по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Утром 12 декабря тела двух братьев 9-ти и 11-лет нашли в летней кухни одного из домовладений. Следователь уже установил, что мальчики ночевали в неотапливаемой летней кухне с включенной газовой плитой. Это и стало причиной отравления угарным газом, отметили в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20161213/dvoe_detey_otravilis_ugarnym_gazom_v_stavropolskom_krae_98764.html