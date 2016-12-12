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12 декабря 2016 г.

В Невинномысске бэби-фитнес помогает и малышам, и их мамам

Специально разработанные фитнес-тренировки помогают укрепить здоровье малышей, а также, что немаловажно, их мам

Два года назад в Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения в программу занятий для малышей и их мам ввели бэби-фитнес. Крохи могут заниматься специально разработанными для их возраста реабилитационными фитнес-тренировками с младенческого возраста и до трех лет.

Программа занятий, проходящих в игровой форме, включает в себя раскачивания, подкидывания и т.д. Упражнения помогают укреплять мышцы и связки малышей, также налаживается работа вестибулярного аппарата. Широко используется во время фитнес-тренировок детский развивающий спортинвентарь.

Как рассказали в центре социального обслуживания, идет на пользу необычный фитнес и мамам ребятишек, которые для своих чад выступают в роли тренеров. Например, быстрее возвращается физическая форма, что была у мамочек до родов. Ну а общение с мамами других малышей помогает поднять настроение, получить полезные советы и т.д.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161212/v_nevinnomysske_bebifitnes_pomogaet_i_malysham_i_ikh_mamam_98720.html
Фотография к статье В Невинномысске бэби-фитнес помогает и малышам, и их мамам
Специально разработанные фитнес-тренировки помогают укрепить здоровье малышей, а также, что немаловажно, их мам
Специально разработанные фитнес-тренировки помогают укрепить здоровье малышей, а также, что немаловажно, их мам
Фото: КЦСОН Невинномысска
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В Невинномысске бэби-фитнес помогает и малышам, и их мамам
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