В День конституции в правительстве Ставрополья вручили паспорта юным жителям края

В День Конституции 12 декабря в Правительстве края 43 юным гражданам, жителям нашего края, в торжественной обстановке вручили паспорта. Почетными гостями мероприятия, которое прошло в рамках акции «Мы – граждане России!», стали зампред правительства СК Ирина Кувалдина, министр образования и молодёжной политики Ставропольского края Евгений Козюра и первый секретарь Ставропольской краевой общественной организации «Российский Союз Молодежи» Илья Юрчишин.

Вместе с главным документом ребятам вручили уникальное пособие «Азбука юного гражданина», памятные подарки от организаторов, которыми традиционно выступили Министерством образования и молодежной политики СК, ГУ МВД России по СК, молодежный патриотический центр «Машук» и «Российский Союз Молодёжи».

В ходе мероприятия ребята также ознакомились с историей праздника, обсудили значение для России ее государственной символики.

http://www.stapravda.ru/20161212/v_den_konstitutsii_v_pravitelstve_stavropolya_vruchili_pasporta__98743.html