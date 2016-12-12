Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
12 декабря 2016 г.

В День конституции в правительстве Ставрополья вручили паспорта юным жителям края

В День Конституции 12 декабря в Правительстве края 43 юным гражданам, жителям нашего края, в торжественной обстановке вручили паспорта. Почетными гостями мероприятия, которое прошло в рамках акции «Мы – граждане России!», стали зампред правительства СК Ирина Кувалдина, министр образования и молодёжной политики Ставропольского края Евгений Козюра и первый секретарь Ставропольской краевой общественной организации «Российский Союз Молодежи» Илья Юрчишин.

Вместе с главным документом ребятам вручили уникальное пособие «Азбука юного гражданина», памятные подарки от организаторов, которыми традиционно выступили Министерством образования и молодежной политики СК, ГУ МВД России по СК, молодежный патриотический центр «Машук» и «Российский Союз Молодёжи».

В ходе мероприятия ребята также ознакомились с историей праздника, обсудили значение для России ее государственной символики.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161212/v_den_konstitutsii_v_pravitelstve_stavropolya_vruchili_pasporta__98743.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Общество
Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе
В День Конституции РФ в Буденновске состоялось торжественное вручение паспортов
Мостик «Дамский каприз» в Кисловодске сохранит исторический облик
Вопросы от зарплаты до тарифов обсудили на трехсторонней комиссии Ставрополья
Сотрудники УИС Ставрополья провели «Урок мужества» для школьников
Правительство Ставропольского края (ПСК)
В День конституции в правительстве Ставрополья вручили паспорта юным жителям края
В Ставропольском крае стали чаще проводить ярмарки
Подготовку к Новому году обсудили в правительстве Ставропольского края
11-классники Ставрополья написали итоговое сочинение по литературе
Ставропольским казачьим обществам вернут земли
Ставрополь
В Ставрополе на конференции формировали антикоррупционное мировоззрение
Зарядиться праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»
Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей
Свои Дедушка Мороз и Снегурочка появились в Ставропольском крае
Победителей детского конкурса «Мы против коррупции» наградили в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!