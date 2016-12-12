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12 декабря 2016 г.

Полпред губернатора Н. Образцова обсудила с гражданами планы развития Невинномысска

Представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Н. Образцова провела прием граждан в Невинномысске. За помощью и поддержкой к полпреду обратились жители города, а также Кочубеевского и Андроповского районов. Работа структур ЖКХ, благоустройство, неудовлетворительная деятельность управляющих компаний, стихийная торговля – эти и другие проблемы, как рассказали в мэрии Невинномысска, чаще всего затрагивали граждане.

Что касаемо ненадлежащих действий УК Невинномысска – этому вопросу, как пояснила Н. Образцова, в ближайшее время будет посвящено совещание с участием главы города.

Шла речь на приеме и о планах развития Невинномысска. Представитель губернатора отметила, что на сегодня главным для промышленного центра является сокращение оттока населения, в том числе – в сфере трудовой миграции, Условия, при которых люди будут оставаться в городе – диверсификация экономики, надлежащая организация комфортной среды и условий для досуга жителей, планомерное развитие малого и среднего бизнеса.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161212/polpred_gubernatora_n_obraztsova_obsudila_s_grazhdanami_plany_ra_98719.html
Фотография к статье Полпред губернатора Н. Образцова обсудила с гражданами планы развития Невинномысска
Представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Н. Образцова
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