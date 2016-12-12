Полпред губернатора Н. Образцова обсудила с гражданами планы развития Невинномысска
Представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Н. Образцова провела прием граждан в Невинномысске. За помощью и поддержкой к полпреду обратились жители города, а также Кочубеевского и Андроповского районов. Работа структур ЖКХ, благоустройство, неудовлетворительная деятельность управляющих компаний, стихийная торговля – эти и другие проблемы, как рассказали в мэрии Невинномысска, чаще всего затрагивали граждане.
Что касаемо ненадлежащих действий УК Невинномысска – этому вопросу, как пояснила Н. Образцова, в ближайшее время будет посвящено совещание с участием главы города.
Шла речь на приеме и о планах развития Невинномысска. Представитель губернатора отметила, что на сегодня главным для промышленного центра является сокращение оттока населения, в том числе – в сфере трудовой миграции, Условия, при которых люди будут оставаться в городе – диверсификация экономики, надлежащая организация комфортной среды и условий для досуга жителей, планомерное развитие малого и среднего бизнеса.