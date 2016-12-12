Квартирант похитил хозяйскую бытовую технику в Михайловске

Жительница Михайловска заявила в полицию, что из ее квартиры украли ценные вещи. Оказалось, что похититель – ее квартирант, ранее судимый мужчина. Похищенное он продал. Сумма ущерба – более 20 тысяч рублей. Злоумышленник задержан и заключен под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/kvartirant_pokhitil_khozyayskuyu_bytovuyu_tekhniku_v_mikhaylovsk_98717.html