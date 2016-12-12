ХV «Поющий источник» вновь собрал на Кавминводах любителей авторской песни

В станице Ессентукской, на базе Центра досуга и творчества «Предгорье», прошел ХV Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источник».

Его организовали региональный клуб авторской песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник» и автономная некоммерческая организация «Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод» при поддержке организации ветеранов концерна «Росэнергоатом», частных лиц, предприятий и фирм из различных регионов России.

В фестивале приняли участие более 80 человек из многих городов и областей страны: от «Москвы – до самых до окраин». «Звездную» команду гостей фестиваля составили: «крестный отец» клуба «Поющий источник», известный московский бард Вадим Егоров, лауреат Грушинского фестиваля Веста Солянина, Заслуженный артист России, многократный обладатель национальной премии «Шансон года» Виктор Третьяков, президент Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев и другие.

По итогам яркого творческого состязания компетентное жюри определило победителей в номинациях: «Юные дарования», «Автор», «Поэзия», «Исполнители», «Автор музыки». Всем лауреатам вручили дипломы и ценные призы, учрежденные спонсорами фестиваля. Специальным призом «Надежда» наградили Ульяну Стороженко из Сочи, а обладателем Гран-при фестиваля по единодушному мнению жюри стал дуэт «Восторг» из Волгограда в составе Людмилы Салеевой и Натальи Андреевой. По традиции обладателей главного приза наградили путевкой в санаторий. На этот раз учредителем этого приза стал ессентукский санаторий Центросоюза.

http://www.stapravda.ru/20161212/khv_poyuschiy_istochnik_vnov_sobral_na_kavminvodakh_lyubiteley_a_98710.html