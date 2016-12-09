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9 декабря 2016 г.

Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян

Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян

Педагоги и учащиеся гимназии № 24 Ставрополя посетили китайский город-побратим Чжэньцзян. В Поднебесной наши земляки побывали в учреждении-партнёре – средней школе № 3. Там ставропольские ребята пообщались со своими сверстниками, познакомились с особенностями преподавания китайской школы, а также смогли улучшить навыки каллиграфии и владения иностранными языками.

Стоит отметить, что гимназия № 24 – единственная школа краевой столицы, где изучается китайский язык. Между гостями и принимающей стороной состоялись спортивные соревнования по настольному теннису, футболу и волейболу. А на прощание школьники из Чжэньцзяна подготовили для ставропольцев «Концерт дружбы». Ставропольская делегация посетила также местный профессиональный технический колледж совершила экскурсию по достопримечательностям Чжэньцзяна.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/stavropolskie_shkolniki_posetili_kitayskiy_gorodpobratim_chzhent_98687.html
Фотография к статье Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян
Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян
Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян
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