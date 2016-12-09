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9 декабря 2016 г.

Ставрополь вновь признан самым прозрачным городом по системе госзакупок

В Москве состоялась Х церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2016» и награждение лидеров. Город Ставрополь вновь получил высшую оценку – «Гарантированная прозрачность» – и вошел в десятку муниципалитетов, отмеченных на федеральном уровне. Исследование прозрачности закупок ежегодно проводит Национальная ассоциация участников электронной торговли, которая является независимым негосударственным исследовательским центром. В этом году в исследовании участвовало 86 крупнейших муниципалитетов.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/stavropol_vnov_priznan_samym_prozrachnym_gorodom_po_sisteme_gosz_98686.html
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