Ставрополь вновь признан самым прозрачным городом по системе госзакупок

В Москве состоялась Х церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2016» и награждение лидеров. Город Ставрополь вновь получил высшую оценку – «Гарантированная прозрачность» – и вошел в десятку муниципалитетов, отмеченных на федеральном уровне. Исследование прозрачности закупок ежегодно проводит Национальная ассоциация участников электронной торговли, которая является независимым негосударственным исследовательским центром. В этом году в исследовании участвовало 86 крупнейших муниципалитетов.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161209/stavropol_vnov_priznan_samym_prozrachnym_gorodom_po_sisteme_gosz_98686.html