Сбежавший от родителей школьник на Ставрополье найден у бабушки

Несколько поисковых групп были оперативно созданы в Новоселицком райотделе полиции после того, как жительница поселка Артезианского заявила о пропаже 11-летнего сына. Сотрудники уголовного розыска нашли мальчика в соседнем селе. Школьник объяснил, что решил навестить там свою бабушку. Полицейские провели воспитательную беседу с малолетним беглецом и его родителями.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161209/sbezhavshiy_ot_roditeley_shkolnik_na_stavropole_nayden_u_babushk_98682.html