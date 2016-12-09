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9 декабря 2016 г.

Сбежавший от родителей школьник на Ставрополье найден у бабушки

Несколько поисковых групп были оперативно созданы в Новоселицком райотделе полиции после того, как жительница поселка Артезианского заявила о пропаже 11-летнего сына. Сотрудники уголовного розыска нашли мальчика в соседнем селе. Школьник объяснил, что решил навестить там свою бабушку. Полицейские провели воспитательную беседу с малолетним беглецом и его родителями.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/sbezhavshiy_ot_roditeley_shkolnik_na_stavropole_nayden_u_babushk_98682.html
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