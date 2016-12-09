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9 декабря 2016 г.

С 2017 года оформлять права на недвижимость ставропольцам нужно будет в МФЦ

Многофункциональный центр «Мои документы»

Управление Росреестра по краю напоминает о прекращении приема и выдачи документов с 31 декабря в структурных подразделениях управления. Сдать или получить документы в будущем году можно в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг соответствующих муниципальных образований. Подробную информацию о телефонах, адресах, графиках работы МФЦ можно получить в любом территориальном отделе регионального управления Росреестра или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Также сайт предлагает удобные электронные сервисы, позволяющие сэкономить время, сократить финансовые затраты и самостоятельно получить необходимую информацию.

 

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161209/s_2017_goda_oformlyat_prava_na_nedvizhimost_stavropoltsam_nuzhno_98656.html
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Многофункциональный центр «Мои документы»
Многофункциональный центр «Мои документы»
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