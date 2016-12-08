Ежегодное совещание по итогам осеннего сева и планированию работ по обеспечению урожая 2017 года состоялось в селе Ростовановском Курского района 7 декабря. В нем приняли участие губернатор Владимир Владимиров, члены краевого правительства, депутаты Думы Ставрополья, руководители сельских районов, представители аграрной науки и агробизнеса.

Обращаясь к работникам отрасли, глава края напомнил об одном из тезисов недавнего ежегодного Послания президента Федеральному собранию:

– Аграрный сектор сегодня – движущая сила страны. Сила, которая завоёвывает мировые рынки. И он является той сферой, которая сейчас стабильно развивается вне зависимости от любых внешних факторов. И я каждому из вас говорю «Спасибо!». Потому что каждый из вас для этого работает, – сказал Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что ещё пару лет назад мало кто мог поверить в получение Ставропольем урожая зерна в 10 миллионов тонн, впервые собранных в этом году. Аграрные итоги года подтолкнули к тому, чтобы расширить краевой список награждаемых высшей наградой региона – званием Герой труда Ставрополья. Всего за год её будут удостоены сразу пять представителей регионального АПК – в пять раз больше, чем это было принято прежде. Одну из наград Владимир Владимиров вручил уже во время нынешнего совещания Михаил Чернов – руководителю Совхоза имени Кирова из Труновский района. Было отмечено, что это предприятие уже третий год подряд бьёт рекорды намолота зерновых, и, кроме того, активно осуществляет собственные социальные программы.

Но есть и проблемы в отрасли. Одна из главных – внедрение новых направлений в растениеводстве. Было отмечено, что и Ставрополье и соседние регионы активно работают в этом направлении, и рекордные урожаи – следствие этой работы.

– Но мы сами наступаем на горло собственной песне – начинаем сбивать цену, теряем рентабельность, – посетовал губернатор. – Нельзя говорить, что сейчас это какой-то катастрофический момент – нет! Но мы должны смотреть на пять лет вперёд. Думать уже сегодня о разбавлении нашего зернового клина более высокорентабельными культурами, которые дадут рабочие места и налоги и, самое главное, – создадут условия для развития села.

Хозяйства, занимающиеся внедрением таких культур, сейчас имеют право на поддержку государства. Но в то же время, нельзя пускаться и в другую крайность: зерновой массив края в более чем два миллиона гектаров, не может кардинально замениться другой культурой.

На совещании был представлен опыт ведущих сельхозпредприятий региона по внедрению новых агрокультур. Также обсудили вопросы, связанные с организацией сельхозработ в новом сезоне. Было отмечено, что под урожай 2017 года сев озимых на территории края произведён на площади 1,95 миллиона гектаров. Из них 1,91 миллиона гектаров занято зерновыми культурами.

Губернатор не мог входе встречи с аграриями не коснуться недавно принятого краевой Думой закона об увеличении до 2,5 тысяч гектаров минимального размера земельного участка, выделяемого из земель сельскохозяйственного назначения. Документ вызвал немало споров и критики, и уже был прозван фермерами «законом жирных котов». Владимир Владимиров подчеркнул, что закон может, и будет изменяться с учётом практики его применения. В целом же, он позволит обеспечить экономическую и социальную стабильность на селе, защитить и предприятия, и наемных работников, занятых в сельском хозяйстве, и пайщиков.

– Я верю, что это закон о сохранении села. Не будет хозяина в селе – всё будет очень сложно. Но пусть никто не тешит себя иллюзией, что такая правовая норма оградит от ответственности нерадивых пользователей земли – тех, кто не платит людям достойные паевые взносы, кто не работает с властями поселений. Таких мы защищать не будем! – акцентировал губернатор. – Вне сомнения, этот закон не догма. Мы посмотрим правоприменение, и будем его дорабатывать. Никто не вправе сказать, что те, кто получает 500 килограммов зерна за пай, должны оставаться со своим арендатором, когда рядом платят 5 тонн зерна. Этого не будет! Мы всё равно сработаем таким образом, чтобы наш человек не пострадал. А пострадают лишь те, кто пытается обмануть владельцев паёв и развалить ставропольские хозяйства.

http://www.stapravda.ru/20161208/zakon_zhirnykh_kotov__ne_dogma_on_mozhet_izmenyatsya_s_uchetom_p_98645.html