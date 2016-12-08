Родители юного финалиста «Синей птицы» Елисея Мысина рассказали, как воспитать талант

В Ставропольском отделении ПАО Сбербанк состоялось ток-шоу с участием финалиста всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» Елисея Мысина, его родителей, педагога Людмилы Тихомировой, детского психолога и сотрудников банка. «Как зажечь звезду» – так звучала тема встречи. Мама шестилетнего пианиста Ольга Мысина поделилась с участниками своим опытом воспитания талантливого ребенка.

Увлечений у мальчика много, но все же главным остается музыка. Как рассказала педагог с многолетним стажем, преподаватель детской музыкальной школы №1 Ставрополя Людмила Тихомирова, перед конкурсом «Синяя птица» Елисей занимался по 12 часов в сутки. И, конечно же, он порадовал всех игрой на фортепиано, в том числе и исполнением пьесы собственного сочинения «Торнадо», которую он сыграл с известным пианистом Денисом Мацуевым во время эфирной записи на конкурсе «Синяя птица».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161208/roditeli_yunogo_finalista_siney_ptitsy_eliseya_mysina_rasskazali_98663.html