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8 декабря 2016 г.

Губернатор вручил государственные награды 29-ти ставропольцам

Торжественная церемония вручения госнаград Российской федерации и Ставропольского края прошла 8 декабря в правительстве края. Высокое признание получили из рук губернатора края Владимира Владимирова 29 наших земляков. Среди них трактористы, директора предприятий, врачи, учителя, водители, артисты, социальные работники, инженеры.

Приветствуя собравшихся, губернатор отметил, что не зря награждение проходит в канун Дня конституции, потому что каждый из награждаемых служением своему делу вносит собственную лепту в благополучие нашей страны и нашего края.

Так, по указу президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила освобожденный председатель первичной профсоюзной организации ООО «Ставролен» Лидия Жижерина из Буденновска:

– Я считаю, что это награда всего нашего коллектива, за ту работу, которую мы проводим, Я приложу все свои знания, опыт и усилия, чтоб оправдать эту награду, – сказала она.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено трактористу – машинисту ООО «Фирма Колос» Николаю Дробину из Светлограда.

Звание «Почетный гражданин Ставропольского края» в этот раз было присуждено посмертно Евгению Кузнецову, возглавлявшему край с 1991 по 1995 годы. Удостоверение о присвоении звания и нагрудный знак глава региона вручил вдове Евгения Семеновича Нелли Ивановне.

Медалью «Герой труда Ставрополья» на церемонии были награждены двое, и оба жители краевой столицы. Это гендиректор Акционерного общества «Ставропольский трест инженерно – строительных изысканий» Анатолий Балакин и старший тренер- преподаватель отделения прыжков в воду ДЮСШ олимпийского резерва №2 Валентина Решетняк, воспитавшего серебряного призера Олимпиады в Лондоне Евгения Кузнецова.

Получая заслуженную награду, Валентина Арсентьевна пообещала, что из Японии они вернутся с победой и с «золотом».

Медали «За заслуги перед Ставропольским краем» получили член краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Наумов и ассистент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений «СКФУ». Молодого человека наградили за мужество на пожаре – рискуя здоровьем и жизнью он спас из огня несколько человек, в том числе грудного ребенка и инвалида.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161208/gubernator_vruchil_gosudarstvennye_nagrady_29ti_stavropoltsam_98662.html
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Губернатор вручил государственные награды ставропольцам
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Губернатор вручил государственные награды 29-ти ставропольцам
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