В «День казачки» состязались юные ставропольчанки
Уже не первый год Ставрополь отмечает межрегиональный праздник «День казачки». По доброй традиции в концертном зале краевого Центра развития детей и юношества имени Ю.А. Гагарина состоялся ежегодный конкурс для учениц казачьих классов города «Любо, казачка!».
Девчата рассказали гостям о своей родословной и учебе, продемонстрировали знания казачьих традиций и обычаев. Не обошлось без состязаний в кулинарном искусстве и умении вести хозяйство. По итогам конкурса в младшей возрастной категории первое место заняла ученица 6 класса кадетской школы Майя Нелюбова, в средней возрастной категории победу одержала ученица 8 класса кадетской школы Жанна Григорян, среди старших девушек лучшей признали ученицу 9 класса школы № 6 Мирославу Грубую.
Конкурсанткам вручили цветы и памятные подарки, а призерам достались переходящие статуэтки.
Фото: Пресс-служба администрации Ставрополя