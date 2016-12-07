В «День казачки» состязались юные ставропольчанки

Любо, казачка! / «Ставропольская правда» от 7 декабря 2016 г.

Уже не первый год Ставрополь отмечает межрегиональный праздник «День казачки». По доброй традиции в концертном зале краевого Центра развития детей и юношества имени Ю.А. Гагарина состоялся ежегодный конкурс для учениц казачьих классов города «Любо, казачка!».

Девчата рассказали гостям о своей родословной и учебе, продемонстрировали знания казачьих традиций и обычаев. Не обошлось без состязаний в кулинарном искусстве и умении вести хозяйство. По итогам конкурса в младшей возрастной категории первое место заняла ученица 6 класса кадетской школы Майя Нелюбова, в средней возрастной категории победу одержала ученица 8 класса кадетской школы Жанна Григорян, среди старших девушек лучшей признали ученицу 9 класса школы № 6 Мирославу Грубую.

Конкурсанткам вручили цветы и памятные подарки, а призерам достались переходящие статуэтки.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161207/v_den_kazachki_sostyazalis_yunye_stavropolchanki_98588.html