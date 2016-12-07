Ставропольские байкеры поддержали фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»

Участниками фотопроекта «За безопасность дорожного движения» стали руководители четырех байкерских клубов региона: «Блексмитс МС», «Торнадо», «Легион 07» и «Ворон», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Предгорного района профессиональные байкеры сфотографировались и разместили снимки в социальных сетях и на официальных сайтах мотоклубов.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/stavropolskie_baykery_podderzhali_fotoproekt_izvestnye_lyudi_za__98614.html