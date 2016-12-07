Фотография к статье Ставропольские байкеры поддержали фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
Ставропольские байкеры поддержали фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
Участниками фотопроекта «За безопасность дорожного движения» стали руководители четырех байкерских клубов региона: «Блексмитс МС», «Торнадо», «Легион 07» и «Ворон», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Предгорного района профессиональные байкеры сфотографировались и разместили снимки в социальных сетях и на официальных сайтах мотоклубов.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/stavropolskie_baykery_podderzhali_fotoproekt_izvestnye_lyudi_za__98614.html
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Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю