Итоги года подвел аграрный / «Ставропольская правда» от 7 декабря 2016 г.

Итоги года подвел Ставропольский государственный аграрный университет

В краевом центре прошел гала-концерт «Молодые таланты», организованный Ставропольским государственным аграрным университетом. Традиционное мероприятие, имеющее более чем сорокалетнюю историю, всегда готовят первокурсники вуза. Было показано много творческих номеров, а лучшим студентам уходящего года вручили медаль «Слава и гордость Ставропольского государственного аграрного университета». Л. ОГАНЕСОВА http://www.stapravda.ru/20161207/itogi_goda_podvel_stavropolskiy_gosudarstvennyy_agrarnyy_univers_98612.html

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