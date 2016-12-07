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7 декабря 2016 г.
Итоги года подвел аграрный / «Ставропольская правда» от 7 декабря 2016 г.

Итоги года подвел Ставропольский государственный аграрный университет

В краевом центре прошел гала-концерт «Молодые таланты», организованный Ставропольским государственным аграрным университетом.

Традиционное мероприятие, имеющее более чем сорокалетнюю историю, всегда готовят первокурсники вуза. Было показано много творческих номеров, а лучшим студентам уходящего года вручили медаль «Слава и гордость Ставропольского государственного аграрного университета».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/itogi_goda_podvel_stavropolskiy_gosudarstvennyy_agrarnyy_univers_98612.html
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Итоги года подвел Ставропольский государственный аграрный университет
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