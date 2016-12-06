Юношеское первенство Ставрополья по баскетболу выиграли пятигорчане

Пятигорчане вне конкуренции / «Ставропольская правда» от 6 декабря 2016 г.

В Ессентуках прошло первенство края по баскетболу среди юношей и девушек 1999 года рождения и младше. Около двухсот юных спортсменов боролись за победу и призовые места. В юношеском турнире сильнейшей среди восьми участников стала команда Пятигорска (тренер Людмила Кузнецова), на втором и третьем местах Ставрополь (Дмитрий Бородинов) и Ессентуки (Дмитрий Вербицкий) соответственно. Среди девушек победу одержали также пятигорчанки (наставник Наталья Дурноян), на втором месте команда Ставрополя (Ольга Головина), на третьем – Ессентуков (Алексей Вангулов).

http://www.stapravda.ru/20161206/yunosheskoe_pervenstvo_stavropolya_po_basketbolu_vyigrali_pyatig_98570.html