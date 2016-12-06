Всемирный зерновой форум: впечатления министра Владимира Ситникова

Недавно министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников вернулся со II Всемирного зернового форума. Своими впечатлениями он поделился в беседе с корреспондентом «СП».

– За два дня мы получили огромный объем аналитической информации о производстве, экспорте, ценам, переработке. Скажу главное: наш потенциал еще раскрывать и раскрывать. Из 2,5 миллиарда тонн мирового объема зерна доля России составляет 4,6%, а посевных площадей у нас в стране 20%. Вот такая интересная арифметика.

Сейчас очень сильно меняется конъюнктура мирового рынка. Специфика времени такова, что не достаточно заниматься исключительно наращиванием объемов, нужно повышать качество зерна. Соответствующие материалы будут представлены для рассмотрения губернатору. В ближайшие дни эту информацию направим и нашим коллегам из Минсельхоза России, а также главам администраций районов.

– Сейчас Ставропольский край входит в тройку российских регионов – лидеров по производству зерна. Ежегодно зерновые культуры у нас занимают 2386 тысяч гектаров пашни. В этом году в крае собрано 10,5 миллиона тонн зерна. Какую планку будем брать теперь?

– Минсельхоз России ставит задачу увеличить намолот с нынешних 123 до 150 миллионов тонн до 2030 года. Доля Ставрополья в этом объеме должна составлять не менее 13-15 миллионов тонн. На мой взгляд, цифра эта вполне реальная.

– Владимир Николаевич, а за счет чего произойдет такая серьезная прибавка в весе?

– Во-первых, нужно повышать эффективность использования орошаемых земель. В нашем регионе лишь 20 тысяч гектаров поливается с применением современного оборудования и технологий. Сейчас на эти цели выделяются серьезные средства господдержки. В рамках реализации федеральной целевой программы по мелиорации государством компенсируется до 70% затрат при строительстве и реконструкции объектов мелиорации. За последние два года из бюджетов разных уровней сельхозтоваропроизводителям края выделено более 577 миллионов рублей. Во-вторых, будем менять структуру посевных площадей. Уменьшение паров с 800 до 600 тысяч гектаров позволит нам получить дополнительно от 400 до 700 тысяч тонн зерна. В-третьих, сегодня губернатор ставит задачу насыщать наш севооборот высокорентабельными культурами. Такими, как кукуруза, подсолнечник, лен, горох, и так далее. В-четвертых, существенно увеличится объем используемых минеральных удобрений. В настоящий момент в регионе вносится в среднем 70 кг действующего вещества на один гектар пашни, в то время как в Китае, лидере мирового зернопроизводства, этот показатель равен 330 кг. Ну и конечно, внедрение новых агротехнологических решений по всей производственной цепочке, а также повышение эффективности труда.

Главный посыл Минсельхоза России заключался в следующем: мы должны не просто наращивать объемы товарной массы, а производить качественную, конкурентоспособную и адресно ориентированную продукцию.

– Сколько тонн ставропольского зерна будет отправлено в другие страны в 2016-2017 годах и где ждут наш хлеб?

– В этом году к вывозу планируется свыше семи миллионов тонн. То есть каждая пятая тонна зерна в общероссийском объеме экспорта ставропольская. За последние 10 лет количество вывозимой из края продукции выросло в три с половиной раза. Наше зерно востребовано в Азербайджане, Иране, Бангладеш, Турции, Марокко, Саудовской Аравии.

Нам необходимо осваивать новые рынки. Так называемый «причерноморский» вектор является самым насыщенным зерновым регионом, а вот страны азиатского и прикаспийского направлений более перспективны для нас. Тут у Ставрополья есть весомое логистическое преимущество: благодаря реконструкции загрузочно-формирующего узла на Буденновском элеваторе поставки пшеницы на экспорт по железной дороге Астара – Решт – Казвин заметно увеличатся с 2018 года. Там будут ежесуточно формироваться составы на отгрузку до 20 тысяч тонн продукции.

– А переработка – это по-прежнему слабое место?

– Да, действительно, в мировом рейтинге экспорта продуктов переработки Россия занимает лишь 17-е место. Привлечение инвестиций в переработку – одна из стратегических задач, поставленных премьером Медведевым на форуме. В первую очередь, это касается глубокой переработки: производство кислот, лизина, витаминов, биоэтанола и так далее. В качестве примера возьмем Индию. Количество продуктов переработки просо – 150 наименований, сои – 300, кукурузы – 1000. Рынок практически безграничен, но мы там полностью отсутствуем. Между тем потенциал Ставрополья практически безграничен. Нам надо успеть оказаться в нужное время в нужном месте.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161206/vsemirnyy_zernovoy_forum_vpechatleniya_ministra_vladimira_sitnik_98599.html