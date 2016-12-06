На Ставрополье разыскивают охотников, убивших косуль в Русском лесу

5 декабря на территории государственного природного заказника «Русский лес» в Шпаковском районе егеря обнаружили останки двух особей косули. По данному факту в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК проводится административное расследование на предмет установления возможного факта производства незаконной охоты.

Минприроды просит граждан, имеющих любую информацию об этом происшествии, сообщить в отдел охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира по контактным телефонам 8-8652-94-73-27, 8-8652-94-73-28 или на адрес электронной почты ohototdel-sk@mail.ru.

http://www.stapravda.ru/20161206/na_stavropole_razyskivayut_okhotnikov_ubivshikh_kosul_v_russkom__98589.html