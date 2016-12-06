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6 декабря 2016 г.

Капитальный ремонт фонтана «Лягушки» в Кисловодске завершится 25 декабря

Фонтан «Лягушки»

В Кисловодске к 25 декабря завершат капитальный ремонт одной из старинных достопримечательностей курорта – фонтана «Лягушки», заверил директор ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» Дмитрий Науменко.

Фонтан с двумя чашами и четырьмя лягушками, выпускающими тугие струи воды, установили на Курортном бульваре в 1895 году. Бронзовые и чугунные отливки делали в Санкт-Петербурге. Директор филиала ОАО «Проектный институт» Игорь Покрасов пообещал, что после реставрации фонтан должен стать таким, каким он был в конце XIX века. Бортики и парапеты фонтана изготовят из характерного для Кисловодска природного камня – доломита. Бронзовое декоративное оборудование восстанавливают в строгом соответствии с оригиналом.

Всего на проведение капитального ремонта потребовалось 6 миллионов 684 тысячи рублей. Однако и руководство национального парка, в чьем ведении находится объект, и жители Кисловодска, и завсегдатаи курорта считают, что затраты начнут окупаться уже будущей весной, когда «Лягушки», как и сто лет назад, станут местом притяжения детей и взрослых.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161206/kapitalnyy_remont_fontana_lyagushki_v_kislovodske_zavershitsya_2_98587.html
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