Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
6 декабря 2016 г.

Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию

Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию

Сотрудники Минералдоводской таможни, сообщила пресс-служба ведомства, проводили контроль пассажиров прибывших ночным международным авиарейсом «Дубай – Минеральные Воды». Гражданка Сирии, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов, шла по «зеленому коридору», свидетельствуяоб отсутствии товаров и валюты, требующих обязательного письменного декларирования. Но при таможенном досмотре у женщины было «обнаружидись» 14 300 долларов США, 3 160 российских рублей, 325 турецких лир, 100 дирхам ОАЭ и 156 риалов Саудовской Аравии.

Женщина живет в Саудовской Аравии и временно не работает. В Россию прилетела в гости на один год. О необходимости декларирования валюты не знала. Возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств Нарушительница может быть оштрафована в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы, либо валюта может быть конфискована.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161206/grazhdanka_sirii_pytalas_nezakonno_vvezti_valyutu_v_rossiyu_98578.html
Фотография к статье Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию
Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию
Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию
Фото пресс-службы Минераловодской таможни
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Право и закон
Злостных должников по аренде в Ставрополе будут банкротить
Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию
Законопроект о курортном сборе внесут в правительство до середины декабря
Сколько казаков требуется Ставрополью для обеспечения правопорядка?
Эксперты-криминалисты провели экскурсию для ставропольских школьников
Минераловодский район
У жителя Минвод грабитель забрал деньги и украшения на 300 тысяч рублей
В Минераловодском районе школьники высадили деревья возле детского дома
В Минеральных Водах водитель легковушки сбил пешехода на «зебре»
Крупнейший в СКФО пресс-центр создадут в Минеральных Водах
Джентльмена с тростью сожгли в Минеральных Водах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!