Гражданка Сирии пыталась незаконно ввезти валюту в Россию

Сотрудники Минералдоводской таможни, сообщила пресс-служба ведомства, проводили контроль пассажиров прибывших ночным международным авиарейсом «Дубай – Минеральные Воды». Гражданка Сирии, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов, шла по «зеленому коридору», свидетельствуяоб отсутствии товаров и валюты, требующих обязательного письменного декларирования. Но при таможенном досмотре у женщины было «обнаружидись» 14 300 долларов США, 3 160 российских рублей, 325 турецких лир, 100 дирхам ОАЭ и 156 риалов Саудовской Аравии.

Женщина живет в Саудовской Аравии и временно не работает. В Россию прилетела в гости на один год. О необходимости декларирования валюты не знала. Возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств Нарушительница может быть оштрафована в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы, либо валюта может быть конфискована.

http://www.stapravda.ru/20161206/grazhdanka_sirii_pytalas_nezakonno_vvezti_valyutu_v_rossiyu_98578.html