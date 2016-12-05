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5 декабря 2016 г.

За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей

За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции по краю, сообщила пресс-служба ведомства, отстранили от управления более 230 автолюбителей с признаками опьянения. Это итог масштабного рейдового мероприятия, в ходе которого было составлено 215 административных дел за управление транспортным средством в нетрезвом виде либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 12 человек сели за руль пьяными повторно.

По статистике, чаще всего нетрезвыми садятся за руль жители крупных городов: Ставрополя и региона Кавказских Минеральных Вод.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/za_nedelyu_na_stavropole_vyyavleno_bolee_230_pyanykh_voditeley_98555.html
Фотография к статье За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей
За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей
За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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