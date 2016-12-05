За неделю на Ставрополье выявлено более 230 пьяных водителей

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции по краю, сообщила пресс-служба ведомства, отстранили от управления более 230 автолюбителей с признаками опьянения. Это итог масштабного рейдового мероприятия, в ходе которого было составлено 215 административных дел за управление транспортным средством в нетрезвом виде либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 12 человек сели за руль пьяными повторно.

По статистике, чаще всего нетрезвыми садятся за руль жители крупных городов: Ставрополя и региона Кавказских Минеральных Вод.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/za_nedelyu_na_stavropole_vyyavleno_bolee_230_pyanykh_voditeley_98555.html