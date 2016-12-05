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5 декабря 2016 г.

После ДТП в Буденновском районе водитель потерял память

2 декабря в 20 часов на 203-м километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21123» не выдержал дистанцию и врезался в грузовую фуру «ДАФ», которая двигалась впереди в попутном направлении, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Легковушке срезало крышу, а фура слетела с дороги. В больницу были доставлены 20-летний водитель легкового авто, а также его три пассажира – 17-летний, 18-летний и 28-летний молодые люди. У всех пострадавших серьезные ранения головы. Водитель, как выяснилось, в больнице, потерял память после автоаварии.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161205/posle_dtp_v_budennovskom_rayone_voditel_poteryal_pamyat_98548.html
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Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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