На Ставрополье открыт сезон охоты на пушного зверя

На Ставрополье открыта любительская и спортивная охота на пушного зверя. Сезон охоты на зайца-русака продлится до восьмого января, а на лисицу, корсака, волка, шакала и енотовидную собаку – до 28 февраля 2017 года.

В нынешнем сезоне охота на зайца-русака разрешена в девяти из 30 общедоступных охотничьих угодий, в связи с чем возник ажиотаж вокруг выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Как сообщили в пресс-службе минприроды края, желающих получить разрешение на добычу пушных животных в общедоступные охотничьи угодья Шпаковского, Изобильненского, Минераловодского, Георгиевского и Новоалександровского районов оказалось намного больше, чем позволяет пропускная способность угодий.

– Сотрудниками минприроды были предприняты все возможные меры, позволяющие удовлетворить потребности заявителей, в частности, проведены беседы и разъяснения положений законодательства и предложены альтернативные охотничьи угодья, куда можно получить разрешение, – рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. – Хотелось бы обратить внимание охотников на тот факт, что охота на зайца-русака открыта в большинстве закрепленных охотничьих угодий.

Выдача разрешений осуществляется в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края, а также в пунктах выдачи в каждом муниципальном районе. Кроме того, прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов организован в многофункциональных центрах (МФЦ). Необходимо помнить и о том, что после закрытия сезона охоты в течение 20-ти дней гражданам нужно сдать данные разрешения по месту их получения с обязательной отметкой о количестве добытых животных.

Приоритетным направлением в деятельности министерства является предотвращение и выявление нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Так, с начала осенне-зимнего охотничьего сезона государственными инспекторами минприроды СК проведено 1455 рейдов, составлено 95 протоколов об административных правонарушениях, у 3702 охотников проверено наличие разрешений на ношение оружия и разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

http://www.stapravda.ru/20161205/na_stavropole_otkryt_sezon_okhoty_na_pushnogo_zverya_98531.html