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5 декабря 2016 г.

Двух насильников ищут в Ставрополе

Конец прошлой недели был отмечен публикациями в социальных сетях о том, что в Северо-Западном районе города «орудует стихийный маньяк» – было совершено два изнасилования.

Руководитель пресс-службы краевого управления СКР Екатерина Данилова отметила, что это два разных преступления, не связанных между собой. Наличие двух насильников подтверждают и результаты экспертиз. Было особо подчеркнуто, что «проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные мероприятия», направленные на установление личности преступников и их местонахождения. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Е. Данилова также отметила, что фоторобот маньяка, которым люди делятся в соцсетях, следственные органы не распространяли.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161205/dvukh_nasilnikov_ischut_v_stavropole_98554.html
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