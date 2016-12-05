Два человека погибли в ДТП на автодороге «Кавказ» в Андроповском районе

3 декабря в 19 часов 30 минут на трассе, проходящей по территории Андроповского района, водитель автомашины «Дэу Нексиа», двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, выехал выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «ГАЗелью», движущейся во встречном направлении, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 21-летний водитель и 20-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП. С травмами в больницу были доставлены пассажир с заднего сидения «Дэу» и водитель «ГАЗели».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161205/dva_cheloveka_pogibli_v_dtp_na_avtodoroge_kavkaz_v_andropovskom__98550.html