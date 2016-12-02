Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»
На днях в «Издательско-торговом центре «Марка» совместно с «Почтой России» проведено торжественное гашение четырех марок из серии «Современное искусство России». Впервые миллионным тиражом выпущена марка с изображением знаменитой картины нашего земляка, народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, члена Союза художников России, профессора Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья». Примечательно, что это произведение является собственностью Ставропольского краевого музея изобразительных искусств.