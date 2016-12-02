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2 декабря 2016 г.

Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»

Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»

На днях в «Издательско-торговом центре «Марка» совместно с «Почтой России» проведено торжественное гашение четырех марок из серии «Современное искусство России». Впервые миллионным тиражом выпущена марка с изображением знаменитой картины нашего земляка, народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, члена Союза художников России, профессора Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья». Примечательно, что это произведение является собственностью Ставропольского краевого музея изобразительных искусств.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161202/vypuschena_pochtovaya_marka_s_izobrazheniem_kartiny_vladimira_ar_98508.html
Фотография к статье Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»
Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»
Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»
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Выпущена почтовая марка с изображением картины Владимира Арзуманова «Золотые шары Ставрополья»
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