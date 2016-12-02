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2 декабря 2016 г.

В Невинномысске стартует детский хоккейный турнир

2 и 3 декабря года на арене Ледового дворца Невинномысска состоится турнир по хоккею среди детских команд. Посвящены соревнования Всероссийскому дню хоккея. Организатором спортивных баталий выступила ДЮСШ по зимним видам спорта при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города.

На льду скрестят клюшки юные хоккеисты 2006-2007 годов рождения и младше – всего пять команд из Ставрополя, Невинномысска, Армавира, станицы Северской (Краснодарский край) и республики Ингушетия.

Победители и призеры турнира будут награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, а участники – грамотами. Также в рамках состязаний определят лучшего вратаря, снайпера, бомбардира, ассистента и защитника.

Как рассказали в администрации Невинномысска, ледовый турнир среди детских команд, посвященный Всероссийскому дню хоккея, проводится с целью приобретения соревновательного опыта юных спортсменов, популяризации хоккея среди жителей города, обмена опытом работы тренеров-преподавателей.

Напомним, празднование Всероссийского дня хоккея впервые прошло с лёгкой руки президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка 1 декабря 2007 года.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161202/v_nevinnomysske_startuet_detskiy_khokkeynyy_turnir_98504.html
Фотография к статье В Невинномысске стартует детский хоккейный турнир
В турнире, посвященном Всероссийскому дню хоккея, примут участие команды из Ставрополя, Невинномысска, Армавира, станицы Северской (Краснодарский край) и республики Ингушетия
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