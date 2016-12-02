В Кочубеевском районе автоледи спровоцировала тройное ДТП

1 декабря в 8 часов на 234-м километре федеральной автодороги «Кавказ» (территория Кочубеевского района) женщина-водитель автомобиля «Форд Фокус», направляясь в Невинномысск с небезопасной скоростью, при перестроении с левой полосы на правую, потеряла контроль над управлением, автомобиль занесло и развернуло, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель двигавшейся позади «Лады Приоры», чтобы избежать столкновения с «Фордом», принял влево, однако грузовик «Скания» догнал обе машины. В больницу была доставлена водитель «Форда» – 30-летняя жительница Кочубеевского.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161202/v_kochubeevskom_rayone_avtoledi_sprovotsirovala_troynoe_dtp_98512.html