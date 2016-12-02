Чем поможет антиколлектор

ЗАКОНный интерес

Статистика говорит о росте просрочки россиян перед банками и микрофинансовыми организациями.

В свете этого, как известно, активизировались не только коллекторы, но и антиколлекторы, так называемые «раздолжнители» – юристы, настойчиво предлагающие решить долговые проблемы. Многие даже обещают чудеса в виде полного освобождения должников от кабалы. На переживаниях и усталости людей, отчаявшихся в поисках выхода из финансового тупика, построен уже целый бизнес. Причем, скорее всего, вполне доходный. Но прежде чем довериться антиколлекторам, нужно хорошо знать, чем на самом деле они смогут помочь и за что вам придется заплатить, говорит наш правовой эксперт Роман САВИЧЕВ. Возглавляемое им «Юридическое агентство «СРВ» признано профессиональным сообществом одним из крупнейших в нашей стране.

– Сразу скажу, что антиколлекторством активно занялись не только юристы и правозащитные организации, но и мошенники. Потому у тех, кто нанимает помощников для «финансового очищения», очень высоки риски столкнуться с обманом и напрасно потратить деньги, – предупреждает Р. Савичев. – На начальном этапе важно не упустить то время, когда с банком можно самостоятельно договориться. Сейчас кредитные организации, заинтересованные в возврате своих денег, готовы решать вопросы непосредственно с заемщиками. И действительно идут навстречу, если причина неплатежей не надуманная и не зависящая от человека: например, потеря работы или серьезные проблемы со здоровьем. Как правило, банк может снизить сумму ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита, а также аннулировать штрафы и пени за просрочки в погашении займа. Главное – убедить кредитора, что при первой возможности вы готовы вернуться к графику выплат и не ставите себе целью полный уход от обязательств. Есть также возможности значительно оптимизировать долги за счет их реструктуризации, чего опять же можно достигнуть в ходе переговоров с банком.

А теперь давайте проанализируем, насколько выполнимы громкие обещания антиколлекторов с точки зрения закона и практики. Сразу оговорюсь, что на этом рынке действительно есть квалифицированные юристы, которые могут профессионально проконсультировать. Но именно они не будут вам пророчить скорую жизнь без обязательств и рассказывать о том, что можно законно не платить по долгам. Не существует одинаковых проблем, в каждом случае обязательно есть свои нюансы. Их задача – проанализировать и описать вам реальное положение дел, представив перспективы и детально объяснив, какой из механизмов оптимизации долгов подходит для вашей ситуации. Специалист будет помогать вам в рамках закона или же находить в нем лазейки. Если же слышите заоблачные обещания и нет никакой конкретики по схемам их выполнения, как минимум насторожитесь.

В частности, одно из распространенных обещаний раздолжнителей – избавление от звонков из банка и коллекторского агентства. Здесь вам предлагается заплатить за банальную переадресацию или совет сменить номера телефонов вам и вашим ближайшим родственникам. Конечно, в отсутствие регулярных (и к сожалению, далеко не всегда корректных) напоминаний о долгах жить станет легче, но, согласитесь, это лишь иллюзорное спокойствие – проблема-то этим не решится. Имейте также в виду, подобное поведение заемщика впоследствии, если дело дойдет до судебного разбирательства, может быть расценено судом как попытка избежать ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

Другая активно продвигаемая услуга – списание долгов и расторжение договора с банком. Берут за нее уже на начальном этапе обычно несколько десятков тысяч рублей и, по сути, вам предложат запустить процедуру банкротства физлица. Потому о реальности исполнения обещаний говорить очень сложно, так как на самом деле банкротство является очень трудоемким процессом. По закону, напомню, для его старта долг человека должен быть не меньше полумиллиона рублей. В ином случае услуга может ограничиться составлением и рассылкой некоторого стандартного набора жалоб и заведомо проигрышных судебных исков. Все это также не панацея, ведь долг просто так не сможет испариться, он только продолжит увеличиваться, обрастая новыми штрафами и пенями.

Далее. Среди рекламируемых услуг есть и такая, как защита имущества должника от конфискации судебными приставами. Сразу скажу, это на грани законности. Обычно собственность, чаще всего речь идет об автомобиле, оперативно переоформляется на родственников до суда или продается.

Потому всегда вдавайтесь в детали предлагаемых вам схем и держите ситуацию на контроле. Собственно, если человек согласится на проведение антиколлектором подобных мероприятий и полностью доверит ему переговорный процесс, а тот добросовестно отработает свой гонорар, эта помощь будет серьезной. Но опять же, повторюсь, из разряда сверхъ-естественного будет полное избавление от долгов. Совершенно не в их возможностях также отменить проценты по кредиту (банк имеет полное право их требовать) или без судебного процесса снять все штрафные санкции. Поверьте, все это точно не под силу антиколлекторам, как бы они ни доказывали своим клиентам обратное.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161202/chem_pomozhet_antikollektor_98484.html