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1 декабря 2016 г.

Школьник из Ставрополя помог задержать взрослого преступника

Роман Лосев

Когда человеку грозит опасность, нельзя проходить мимо, считает наш герой одиннадцатиклассник из Ставрополя Роман Лосев. Свои слова ему пришлось подтвердить поступком. 28 ноября Рома возвращался домой от бабушки, шел в сторону остановки, как вдруг услышал крики о помощи.

Картину событий восстановили следователи: 31-летний мужчина ударил несколько раз по голове 17-летнего парня и похитил у него мобильный телефон.

Роман не растерялся и начал было останавливать преступника. Мужчина был намного крупней и крепче, поэтому оказывал сопротивление. Завязалась драка. Юному герою пришлось переложить немало усилий, чтобы задержать злодея: в драке Роман повредил руку, изорвал одежду, но отпускать злоумышленника не собирался. Удержать вора помог и сам потерпевший, а позже приехали полицейские. Они забрали преступника, как позже выяснилось, ранее судимого за разбой. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.

Папа героя Виктор Павлович Лосев, бывший полицейский, рассказал, что гордится поступком сына. Рома же признался, что иначе поступить не мог, хотя и было страшно бороться с взрослым мужчиной. Кстати, в будущем Рома мечтает стать следователем.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161201/shkolnik_iz_stavropolya_pomog_zaderzhat_vzroslogo_prestupnika_98478.html
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