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1 декабря 2016 г.

На Ставрополье идет «Охота» на охотников

Охота

С 15 ноября на территории Ставрополья сотрудники ГИБДД проверяют транспортные средства – ищут оружие, перевозимое незаконно, патроны и убитую дичь. За это время зафиксированы около 60 фактов незаконной перевозки охотничьего оружия, отмечают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Были выявлены и факты браконьерства – охотники без лицензии перевозили в своих транспортных средствах убитую дичь. Например, 20 ноября в селе Летняя Ставка Туркменского района была остановлена «Нива», в которой передвигались три человека. В багажном отделении авто инспекторы обнаружили три гладкоствольных ружья и 9 убитых зайцев. Разрешение на оружие у охотников имелось, однако охотничья лицензия отсутствовала. Все трое нарушителей, жители Светлограда, привлечены к административной ответственности. В Минеральных Водах водитель «Нивы» перевозил охотничье ружье с патроном в патроннике, что категорически запрещено. А тушку зайца, убитого накануне, он спрятал под багажом. Лицензия и разрешение у водителя отсутствовали.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили также пять фактов незаконной охотничьей деятельности, три из которых зафиксированы в Андроповском районе.

Операция «Охота» продлится до конца охотничьего сезона.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161201/na_stavropole_idet_okhota_na_okhotnikov_98464.html
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Охота
Охота
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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