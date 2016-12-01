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1 декабря 2016 г.

1,3 тысячи человек таксовали на Ставрополье нелегально

1,3 тысячи человек таксовали на Ставрополье нелегально

Завершен четвертый этап профилактических мероприятий под условным наименованием «Таксист – Нелегал – 4», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Итог: пресечено около 1300 административных правонарушений. 117 водителей осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, 25 наказаны за управление легковым такси, где мест сидения более чем восемь, 9 – за перевозку пассажиров и багажа машинами, у водителей которых не было соответствующих разрешений, 10 – за установку без соответствующего разрешения на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов. Еще 125 управляли неисправными транспортными средствами, 21 незаконно установили опознавательный фонарь легкового такси, 967 нарушили Правила дорожного движения.

Контроль со стороны полиции за соблюдением законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси будет продолжен, отметили в ГИБДД.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161201/13_tysyachi_chelovek_taksovali_na_stavropole_nelegalno_98496.html
Фотография к статье 1,3 тысячи человек таксовали на Ставрополье нелегально
1,3 тысячи человек таксовали на Ставрополье нелегально
1,3 тысячи человек таксовали на Ставрополье нелегально
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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