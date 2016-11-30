В Ставрополе стартовал конкурс на лучшее украшение фасадов и витрин к Новому году

В преддверии Нового года и Рождества в краевом центре стартует традиционный конкурс среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Оцениваться будет тематическое оформление фасадов зданий, витрин, торговых залов и фойе, а также благоустройство прилегающей территории.

Облачиться в новогодние наряды предприятия должны не позднее 10 декабря. Также среди критериев новогодняя символика в форменной одежде, ассортимент праздничных товаров, новогоднее меню, участие в городских мероприятиях и проведение собственных акций.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161130/v_stavropole_startoval_konkurs_na_luchshee_ukrashenie_fasadov_i__98438.html