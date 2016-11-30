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30 ноября 2016 г.

Утечка угарного газа в квартире в Пятигорске унесла жизни мужчины и девушки

29 ноября текущего года в одной из квартир Пятигорска были найдены тела 24-летней девушки и мужчины. Следственные органы проводят проверку, сообщили в краевом управлении СКР. По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из-за неосторожного обращения с газовыми приборами. По данным судебно-медицинского эксперта, смерть погибших наступила в результате отравления угарным газом.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161130/utechka_ugarnogo_gaza_v_kvartire_v_pyatigorske_unesla_zhizni_muz_98458.html
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