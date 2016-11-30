27 ноября в Ставрополе прошёл Всероссийский форум массового спорта и творческих уличных культур «Андер-Арт», который стал лауреатом грантового конкурса на Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-2016». «Андер-Арт» это единственное в своём роде образовательно-спортивное мероприятие, которое объединяет воркаут, фриран, хип-хоп, гто, паркур, стрит-арт, брейкинг, стритбол. На одной площадке собралось свыше 140 представителей различных регионов страны. Организатор форума – Молодёжная региональная общественная организация Ставропольского края «Центр паркура «Оффбитс».

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром и предоставил Wi-Fi на территории проведения мероприятия, а также техническую возможность онлайн трансляции происходящего в популярную группу сети «ВКонтакте». Также оператор организовал фотозону и место для отдыха.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня появляется всё больше интересных видов спорта, среди которых и разновидности уличных культур. «Ростелеком» поддерживает новые проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни, развитие творческой молодёжи. Партнёрство компании позволяет организаторам привнести в мероприятие высокие технологии и расширить его аудиторию. Например, благодаря онлайн-трансляции виртуально на площадке смогли побывать гораздо больше людей, чем было запланировано».

Форум проходил в два этапа: теоретический и практический. После тренингов известных спикеров участники продемонстрировали свои навыки в различных направлениях уличных культур. Победители в номинациях «Лучшая комбинация в фриране», «Сумасшедший трюк», «Самый быстрый трейсер», «Силач форума», «Самый активный танцор», «Лучший в стритболе», «Самый активный слушатель» удостоились специальных призов от «Ростелекома».

Валентин Работенко, директор МРОСО «Оффбитс»: «Невероятные эмоции, знания и опыт сегодня получили все. Мы уже наблюдаем десятки позитивных постов в интернете о том, что «бывают моменты, которые меняют жизнь». Я рад тому, что наш форум для кого-то становится настоящим курсивом в жизни. Большая благодарность «Ростелекому» за возможность проведения прямой трансляции, в течение дня мы набрали тысячи подключений. Многие важные детали были бы невозможны без нашего тандема».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161130/rostelekom_v_stavropole_podderzhal_vserossiyskiy_forum_massovogo_98450.html