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30 ноября 2016 г.
Развитие сферы инноваций / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Развитие сферы инноваций обсудили в минэкономразвития Ставрополья

В Ставрополе под председательством заместителя председателя правительства края – министра экономического развития Андрея Мурги состоялось заседание коллегии министерства экономического развития, на котором были обсуждены меры по развитию сферы инноваций в регионе.

Как прозвучало, за последние годы Ставропольский край существенно укрепил позиции в ключевых рейтингах, оценивающих уровень развития инноваций. Это связано в первую очередь с тем, что в регионе создана комплексная система поддержки перспективных проектов на ключевых стадиях развития.

Так, для стимулирования инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства с декабря 2014 года в крае функционирует Фонд содействия инновационному развитию Ставрополья, подведомственный министерству экономического развития, структурными подразделениями которого являются региональный центр инжиниринга и центр кластерного развития. Результатом деятельности фонда в 2016 году стали 915 услуг, оказанных 643 субъектам малого и среднего предпринимательства в 17 районах и 5 городах краевого подчинения.

Обсуждалось на заседании также взаимодействие с высшими профессиональными образовательными и научными организациями для развития сферы инноваций в регионе. Комментируя этот вопрос повестки, Андрей Мурга нацелил усилить взаимодействие с вузами Ставрополья. Он также поручил сотрудникам курируемого ведомства проработать вопрос о создании научного совета по развитию инновационных производств в крае.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161130/razvitie_sfery_innovatsiy_obsudili_v_minekonomrazvitiya_stavropo_98429.html
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