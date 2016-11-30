Отдел регионального государственного ветеринарного надзора Ставропольского края отметил 5-летие

Миссия – оберегать человечество / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Свое пятилетие отметил отдел регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Ставропольского края, который был создан распоряжением губернатора в 2011 году. Это одно из стратегических подразделений ведомства, убежден начальник управления ветеринарии СК Александр Трегубов.

– В сегодняшней ситуации оно выполняет важнейшую миссию в обеспечении продовольственной и биологической безопасности региона, – подчеркивает он. – В состав этого отдела входят 35 главных государственных инспекторов, несущих свою службу во всех районах и городах края в рамках регионального государственного ветеринарного надзора.

– Какова эффективность работы нового подразделения, оправдало ли оно ожидания, усилив в конечном итоге контроль по локализации ряда заболеваний сельхозпоголовья, представляющих в том числе и социальную угрозу?

– Бесспорно, за пятилетие отдел продемонстрировал высокую эффективность и важность своей деятельности. Судите сами. За это время отделом регионального государственного ветеринарного надзора проведено более 8,3 тысячи проверок различных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено около 20 тысяч нарушений требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, по всем возбуждены дела об административных правонарушениях.

В этом плане, кстати, мы очень тесно работаем с несколькими государственными службами. К примеру, с сотрудниками подразделений управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю идет выявление и пресечение фактов несанкционированной перевозки грузов, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

Также инспекторы отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления совместно с сотрудниками полиции, представителями администраций районов и городов края на постоянной основе проводят рейды по местам стихийной торговли животноводческой продукцией без необходимых разрешающих документов.

В настоящее время по поручению краевой прокуратуры наши инспекторы совместно с сотрудниками управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии проводят проверки мест утилизации биологических отходов и сибиреязвенных захоронений на предмет соблюдения требований ветеринарных правил.

У сотрудников нашего подразделения немало и других важных дел: они обеспечивают охрану здоровья животных, стоят на страже здоровья человека, контролируют качество продукции и соблюдение правил ее переработки и хранения.

– Александр Николаевич, если можно, так сказать, для наглядности приведите, пожалуйста, примеры работы вашей службы: сколько делается вашими сотрудниками за день или за неделю.

– Хорошо. Я приведу нашу статистику за неделю. Так, на круглосуточных ветеринарных постах инспекторами управления досмотрено около семидесяти единиц транспорта, осуществляющего перевозку поднадзорных госветнадзору грузов, из которых задержано 45. Всего за это время не допущено к ввозу на территорию Ставрополья более 1,2 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и птицы, а также 170 килограммов живой рыбы и свыше 2,3 тонны мяса птицы. По фактам незаконных перевозок возбуждено около полусотни дел об административных правонарушениях.

Кроме того за неделю в рамках регионального государственного ветеринарного надзора проведено три плановые и двадцать внеплановых выездных проверок, обследовано одно крупное предприятие. В итоге нарушения ветеринарного законодательства обнаружены в ходе трех этих проверок. Сотрудники отдела регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии СК совместно с инспекторами ДПС зафиксировали 24 факта незаконных перевозок поднадзорных госветнадзору грузов, в том числе 882 головы животных, 245 – птицы, 300 килограммов рыбы, 900 килограммов молока. Всего за одну неделю наши специалисты приняли участие в десяти рейдах по выявлению и пресечению реализации продукции животного происхождения в стихийных торговых точках, как говорится, неизвестного происхождения – без роду и племени. Нарушения ветеринарного законодательства выявлены во время трех рейдов. По итогам всех контрольно-надзорных мероприятий, проведенных управлением, возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, штрафы составили 252 тысячи рублей.

– А какова, кстати, в целом сегодня эпизоотическая ситуация на Ставрополье?

– Я бы назвал ее в настоящее время стабильно напряженной и очень сложной. И причин тому несколько. Первое – это значительное ухудшение обстановки в целом по стране и у ряда наших соседей. У всех на слуху крупные вспышки АЧС в Кабардино-Балкарской Республике и Краснодарском крае. Продолжается распространение нодулярного дерматита в Чеченской Республике. Информация о подозрении на грипп птиц пришла из Республики Калмыкия. Не удается искоренить бруцеллез животных. Но есть и положительные моменты – это постоянная и ежедневная работа ветеринарных специалистов, достаточно хорошее оснащение государственной ветслужбы необходимым оборудованием, инструментами, биопрепаратами, лекарственными средствами, транспортом и другим. Организация на достаточно высоком уровне контроля и надзора за соблюдением ветеринарного законодательства сегодня имеет очень большое значение. Поэтому пока нам удается удерживать ситуацию.

Вместе с тем тревожит низкий уровень ответственности владельцев живности, а зачастую просто нежелание некоторых соблюдать требования ветеринарных правил. Сегодня еще достаточно часто хозяева поголовья не предоставляют его для проведения ветеринарных обработок и исследований, скрывают его от наших специалистов. Продают больных животных и полученную от них продукцию. Утаивают случаи заболевания и падежа, попросту выбрасывая трупы животных в лесополосы, овраги, на свалки.

На сегодняшний день ветеринарная служба практически завершила проведение плановых осенних ветеринарных профилактических обработок и исследований животных. За истекший период 2016 года оздоровлено 32 пункта по бешенству животных, 41 пункт по бруцеллезу. Продолжается работа по ликвидации болезни в 15 пунктах по бруцеллезу и в 5 по бешенству.

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней в Кабардино-Балкарии продолжается круглосуточное дежурство наших специалистов и государственных ветеринарных инспекторов на постах ДПС на транспортных магистралях на границе с этой республикой. Приняты меры по недопущению ввоза свиней и свиноводческой продукции из неблагополучной территории. На автодорогах, ведущих в наш край из Кабардино-Балкарии, работают ветеринарно-санитарные посты, спецтехника для проведения дезинфекции автотранспорта. Сотрудники полиции на постах ДПС совместно с инспекторами управления ветеринарии Ставропольского края и управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике проверяют документы и досматривают транспорт, перевозящий сельскохозяйственных животных и животноводческую продукцию.

– Александр Николаевич, опыт по мониторингу эпизоотической ситуации в нашем регионе признан одним из лучших в стране. Об этом говорят и недавние победы во всероссийском конкурсе, проводимом Министерством сельского хозяйства РФ среди ветеринарных служб.

– Да, это действительно так. В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» управление ветеринарии Ставропольского края приняло участие в конкурсе «За разработку, производство и внедрение высокоэффективных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных», организованном департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В итоге в номинации «За разработку и внедрение программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных» наше управление награждено дипломом и золотой медалью за разработку и внедрение государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных». Мы взяли и «серебро» – по итогам конкурса в номинации «За разработку и эффективность плана противоэпизоотических мероприятий».

Дипломы и медали в торжественной обстановке нам вручил директор департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Шевкопляс. Такие высокие оценки работы для нас очень важны – они не только подводят итоги работы, но и определяют перспективы, формируя новые задачи перед государственной ветеринарной службой Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161130/otdel_regionalnogo_gosudarstvennogo_veterinarnogo_nadzora_stavro_98418.html