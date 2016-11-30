Депутаты Ставрополья держат на контроле вопрос введения курортного сбора

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Прозвучала информация о планах законопроектной работы комитетов и участии законодателей в ряде краевых мероприятий. Также Геннадий Ягубов обратился к коллегам по депутатскому корпусу и сотрудникам аппарата Думы со словами благодарности за большую работу, проведенную при подготовке Закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Заместитель председателя комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Роман Завязкин рассказал о том, что наряду с рассмотрением законопроектов комитет держит на контроле вопрос введения на федеральном уровне курортного сбора. Депутат подчеркнул, что этот эксперимент планируется ввести в ряде курортных регионов страны. Ставрополье также вошло в их число. Предполагается, что размер сбора будут устанавливать сами регионы, однако он не должен превышать максимальную планку – 150 рублей.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, отметил, что на декабрьском заседании Думы планируется принятие ряда изменений в бюджет края текущего года. Также депутат поднял вопрос о том, что на федеральном уровне заложены средства на финансовую помощь регионам, где активно идет работа по развитию технопарков. Первый зампред Думы Дмитрий Судавцов отметил со ссылкой на краевое министерство экономического развития, что по этому направлению в наш край должно поступить более 220 миллионов рублей.

Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова проинформировала о том, что к очередному заседанию Думы в комитете идет рассмотрение законопроекта, направленного на усиление профилактики коррупционных правонарушений.

Валентина Муравьева, возглавляющая комитет по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, рассказала об участии депутатов во Всероссийском форуме ОНФ, который состоялся на прошлой неделе в Москве. В рамках мероприятия прошла встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Проинформировала депутат и об итогах прошедшего в комитете круглого стола по вопросу охраны объектов культурного наследия. Также идет подготовка к формированию нового созыва молодежного парламента при Думе СК.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь отметил ряд законопроектов. Один из них направлен на отмену действия краевого закона, определяющего ряд аспектов проведения в крае миссионерской деятельности. По словам парламентария, этот документ утратил свою актуальность в связи с принятыми изменениями в федеральном законодательстве. Также Юрий Гонтарь обратился к коллегам по вопросу возвращения практики выплат из регионального бюджета вознаграждения для лиц, которые предоставили информацию, предотвратившую преступления террористической направленности.

Комитетом по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии ведется работа по подготовке к очередному заседанию Думы двух законопроектов. Первый из них касается поддержки потребительской кооперации. Второй – использования лесов на территории Ставрополья. Об этом проинформировал председатель комитета Иван Богачев.

К участию в совещании по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов пригласил коллег заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сысоев.

Не остались без внимания и земельные вопросы. Они связаны не только с принятием Думой резонансного закона об увеличении минимального размера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, но и с проблемами предоставления земли под строительство многодетным семьям, а также с использованием федерального земельного фонда. Активное участие в обсуждении темы приняли депутаты Николай Новопашин, Петр Марченко, Иван Богачев, Юрий Белый, Александр Кузьмин, Юрий Гонтарь и другие законодатели. Спикер Геннадий Ягубов предложил провести по данным вопросам расширенное совещание профильного комитета.

Еще одно предложение председателя Думы касалось проблем с оказанием жителям края высокотехнологичной медпомощи, поднятых в ходе последнего заседания Думы. Теперь вопрос будет находиться на контроле у социального комитета краевого парламента.

Также Геннадий Ягубов обратил внимание на ситуацию с программой переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. К сожалению, в ее реализации наш регион не может похвастаться серьезными достижениями, находясь в числе отстающих. Эта проблема, по мнению спикера, должна стать предметом внимания комитета Думы по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161130/deputaty_stavropolya_derzhat_na_kontrole_vopros_vvedeniya_kurort_98432.html