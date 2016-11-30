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30 ноября 2016 г.
День приема / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

12 декабря судебные приставы проведут день приема в Ставропольском крае

В краевом управлении службы судебных приставов и его структурных подразделениях 12 декабря с 12.00 до 20.00 состоится день единого приема граждан, сообщает пресс-служба УФССП России по краю. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (8652) 24-55-42, 94-02-85, 94-17-43. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161130/12_dekabrya_sudebnye_pristavy_provedut_den_priema_v_stavropolsko_98436.html
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