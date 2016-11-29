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29 ноября 2016 г.

Тему «Северный Кавказ: 1917-2017 – уроки столетия» – обсуждают в Ставрополе на ВРНС

29 ноября в Ставрополе начал работу V Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора. В этом году его главная тема – «Северный Кавказ: 1917 – 2017 – уроки столетия».

Форум проводится по инициативе постоянно действующего на Кавказе Ставропольского отделения Всемирного Русского народного собора, созданного в декабре 2012 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторы – президиум ВРНС, Ставропольская епархия, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и Северо-Кавказский федеральный университет, на площадках которого проходит работа секций. Вновь, как и в прежние годы, в дискуссиях форума принимают участие известные люди России – депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, представители органов государственной власти субъектов РФ, традиционных конфессий, общественных организаций, региональных национально-культурных объединений, видные деятели науки и культуры, авторитетные эксперты. Нынешний форум отличается от предыдущих большим количеством спикеров: желание выступить выразили 370 экспертов, в том числе 31 – представители Чехии, Франции, Турции, Грузии, Ливана и других стран. Форум проходит в формате активного открытого диалога представителей власти, церкви и общества.

Как подчеркнул, открывая форум, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, тема Собора-2016 очень серьезная, ей, кстати, будут посвящены и Рождественские чтения 2017 года. И в течение всего следующего года она наверняка останется в центре внимания общества. Конечно же, по сложившейся традиции, на Ставропольском форуме ВРНС речь идет не только о Северном Кавказе, но и в целом о России. Хоть революция начиналась не на Кавказе, ее последствия, в том числе Гражданская война, перестройка власти и многое другое, коснулись всех, и нашего региона тоже. При этом, подчеркнул митрополит Кирилл, мы должны быть максимально осторожными, учитывать многие обстоятельства и не забывать о том, что в советское время было много позитивного.

– Наш многонациональный и многоконфессиональный форум призван найти ответы на самые острые вопросы истории сложного и бурного ХХ столетия, – заявил, обращаясь к участникам форума, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. – Ставрополье, весь Северный Кавказ — неотделимые части великой России, вместе с ней пережившие все потрясения ХХ века. Сегодня мы вновь убедились: нельзя выбрасывать ни одного кирпичика из исторической памяти народа. А наш Ставропольский форум каждый раз духовно питает всех нас, укрепляет в нашем общем стремлении видеть Россию процветающей.

Среди гостей форума в Ставрополе вновь немало знаковых имен: заместитель главы ВРНС Олег Костин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, известные писатели Александр Проханов, Юрий Поляков, Владимир Еременко, Святослав Рыбас, Юрий Козлов, президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь» народный артист России Николай Бурляев.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161129/temu_severnyy_kavkaz_19172017__uroki_stoletiya__obsuzhdayut_v_st_98409.html
Фотография к статье Тему «Северный Кавказ: 1917-2017 – уроки столетия» – обсуждают в Ставрополе на ВРНС
V Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора
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