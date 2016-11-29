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29 ноября 2016 г.

Сергей Маргарян из Невинномысска взял «серебро» молодежного чемпионат мира по боксу

В Санкт-Петербурге завершился молодежный чемпионат мира по боксу. В нем принимали участие сильнейшие молодые боксеры планеты из более чем 70 стран. Напомним, впервые мировое молодежное первенство по боксу состоялось в 1979 году в Японии, оно собрало около 200 спортсменов. А в Петербург приехало за победой более 400 боксеров!

Борьба на ринге шла принципиальная. Сборную России на мировом первенстве представляли десять спортсменов во всех весовых категориях. Среди них – наш земляк, воспитанник ДЮСШ «Рекорд» Невинномысска Сергей Маргарян (его наставником является мастер спорта по боксу Станислав Черевань). Сергей выступал в весовой категории до 64 килограммов.

Уверенно выиграв все бои, невинномысец дошел до финала. И только там уступил спортсмену из Турции – Тугрульхану Эрдемиру. Отметим, победа Эрдемира безоговорочной не была. Ведь «викторию» ему присудили так называемым раздельным решением арбитров.

«Серебро» Сергея тем более ценно, что в целом выступление сборной России на чемпионате успешным не назовешь. В ее копилке – две серебряных и одна бронзовая медаль.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161129/sergey_margaryan_iz_nevinnomysska_vzyal_serebro_molodezhnogo_che_98402.html
Фотография к статье Сергей Маргарян из Невинномысска взял «серебро» молодежного чемпионат мира по боксу
Сергей Маргарян и его наставник, мастер спорта по боксу, тренер по боксу высшей категории Станислав Черевань
Сергей Маргарян и его наставник, мастер спорта по боксу, тренер по боксу высшей категории Станислав Черевань
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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