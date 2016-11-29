Председателем Общественной палаты Ставрополья второго созыва выбран Николай Кашурин

28 ноября состоялось первое заседание Общественной палаты Ставропольского края второго созыва.

В повестке дня в основном организационные вопросы. По традиции и закону слово было предоставлено старейшему члену нового состава ОП В. Курбатову, предложившему В. Чернова в качестве председательствующего на заседании.

Заместитель руководителя аппарата губернатора И. Бабкин зачитал послание главы региона новому составу Общественной палаты. В нем также пожелание успехов и надежда на плодотворное сотрудничество с исполнительной властью. С приветствием к членам Общественной палаты края обратился депутат Думы СК

И. Якименко, который пожелал удачи новому составу палаты и от имени депутатов выразил готовность к сотрудничеству.

На тесное взаимодействие с представителями палаты надеется и руководство Совета муниципальных образований СК. Об этом говорила заместитель председателя СМО Г. Королева.

Члены Общественной палаты тайным голосованием избрали председателем Н. Кашурина. Альтернативным кандидатом был Герой труда Ставрополья профессор Н. Истошин. Однако при обсуждении предложенных кандидатур сам он, поблагодарив выдвинувшего его на этот пост В. Михайленко, сообщил, что намерен поддержать при голосовании своего конкурента, поскольку считает Н. Кашурина не только опытным юристом и управленцем, но и человеком, уже хорошо зарекомендовавшим себя в этой должности.

Эта кандидатура и получила в итоге большинство голосов. Заместителем председателя избран Н. Стаценко. В совет Общественной палаты также вошли Е. Басович, В. Брасина, Н. Истошин, И. Лякишева, В. Михайленко, Г. Нефетиди, В. Чернов, В. Шаповалов.

На первом заседании утверждены составы 10 комиссий ОП и намечены планы работы на ближайшую перспективу.

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На днях подвела итоги своей работы Общественная палата Ставрополья первого созыва.

Надо сказать, что, несмотря на свой всего лишь трехлетний возраст, «уходящая» палата добилась заметных успехов и в рейтинге Общественной палаты РФ вошла в тройку лидеров среди коллег из всех регионов страны.

Немного истории. В сентябре 1994 года была образована Общественная палата Конституционного совещания, которая впоследствии стала политическим консультативным советом. Однако он так и не стал реальным проводником интересов общества, поэтому 8 августа 2000 года Президентом РФ В. Путиным политсовет был упразднен. Принципиально новый подход к правовому статусу подобных формирований в апреле 2005 года дал Федеральный закон «Об Общественной палате РФ». Очень важный момент: вслед за этой правовой новацией начали формироваться региональные ОП. Нашей исполнилось три года. Это первый созыв представителей общественности. И в отчете первому председателю палаты Николаю Кашурину было что сказать собравшимся в зале. Палата поднимала на круглых столах наиболее острые вопросы, волнующие общество, которые обязательно анализировались экспертами. Обычно еще раньше, чем они рассматривались официальными структурами, отвечающими за данные направления.

В день, когда подводились итоги работы, был показан содержательный фильм о деятельности Общественной палаты края, а также презентовано издание по итогам работы в первом созыве. Полновесный том, рассказывающий о деятельности палаты, который я попросила посмотреть, отражал сделанное за три года общественниками края. Вот послесловие председателя Николая Кашурина:

«…У института Общественной палаты большое будущее. Обладая предоставленными серьезными полномочиями, он должен находиться в надежных руках тех людей, которые щедры душой, готовы бескорыстно служить своему народу, внимательны и неравнодушны к происходящему вокруг и считают своим долгом без сиюминутной выгоды, не жалея сил и личного времени, работать во имя процветания как нашего края, так и страны в целом».

Это значит, что будущее у представителей гражданского общества да и у самого Ставрополья есть.

http://www.stapravda.ru/20161129/predsedatelem_obschestvennoy_palaty_stavropolya_vtorogo_sozyva_v_98388.html