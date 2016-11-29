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29 ноября 2016 г.

К 240-летию Ставрополя на Крепостной горе хотят улучшить фонтан

Губернатор Владимир Владимиров ознакомился с состоянием ряда городских объектов в Ставрополе. Вместе с главой города Андреем Джатдоевым он побывал на площадке у светомузыкального фонтана на Крепостной горе. Здесь были обсуждены планы администрации Ставрополя по дальнейшему обустройству этой территории.

Одна из рассматриваемых идей – реконструкция фонтана. Предполагается его увеличить, создав целый ландшафтный комплекс из нескольких фонтанных чаш. Соответственно, должна вырасти и площадь, занимаемая объектом.

Обновленный фонтан может стать не только украшением города, но и подарком для жителей и гостей Ставрополя к 240-летию краевого центра, которое будет отмечаться в 2017 году.

Руководитель региона рекомендовал не проводить никаких изменений без учета мнения горожан, а также экспертов. Крепостная гора является историческим местом, свое слово относительно возможностей для проведения работ должны сказать специалисты.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161129/k_240letiyu_stavropolya_na_krepostnoy_gore_khotyat_uluchshit_fon_98411.html
Фотография к статье К 240-летию Ставрополя на Крепостной горе хотят улучшить фонтан
Фонтан на Крепостной горе Ставрополя
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