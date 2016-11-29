Интерактивные сказки показывают дошкольникам сотрудники ГИБДД

Инновационный обучающий проект для дошкольников стартовал на Ставрополье. Классические уроки по изучению основ безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции и педагоги дополнили интерактивными сказками, которые демонстрируются ребятам на большом экране, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Первые интерактивные уроки прошли в дошкольных учреждениях Предгорного района. По сюжету, герои сказок попадают в различные дорожные ловушки, из которых с помощью ребят находят выход. Такой метод обучения позволяет учитывать психологические и возрастные особенности детей младшего возраста. Просмотр интерактивных сказок по ПДД предусматривает и двигательную активность: исполнение танцев и песен, разыгрывание сценок.

http://www.stapravda.ru/20161129/interaktivnye_skazki_pokazyvayut_doshkolnikam_sotrudniki_gibdd_98373.html