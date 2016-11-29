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29 ноября 2016 г.

Интерактивные сказки показывают дошкольникам сотрудники ГИБДД

Интерактивные сказки по ПДД для дошкольников показывают сотрудники ГИБДД

Инновационный обучающий проект для дошкольников стартовал на Ставрополье. Классические уроки по изучению основ безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции и педагоги дополнили интерактивными сказками, которые демонстрируются ребятам на большом экране, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Первые интерактивные уроки прошли в дошкольных учреждениях Предгорного района. По сюжету, герои сказок попадают в различные дорожные ловушки, из которых с помощью ребят находят выход. Такой метод обучения позволяет учитывать психологические и возрастные особенности детей младшего возраста. Просмотр интерактивных сказок по ПДД предусматривает и двигательную активность: исполнение танцев и песен, разыгрывание сценок.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161129/interaktivnye_skazki_pokazyvayut_doshkolnikam_sotrudniki_gibdd_98373.html
Фотография к статье Интерактивные сказки показывают дошкольникам сотрудники ГИБДД
Интерактивные сказки по ПДД для дошкольников показывают сотрудники ГИБДД
Интерактивные сказки по ПДД для дошкольников показывают сотрудники ГИБДД
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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