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29 ноября 2016 г.
Со словами благодарности / «Ставропольская правда» от 29 ноября 2016 г.

Г. Ягубов поблагодарил депутатов ДСК за работу над законом о бюджете края

На еженедельном рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента под председательством Геннадия Ягубова шла речь о планах законопроектной работы комитетов и участии законодателей в ряде краевых мероприятий.

Также Геннадий Ягубов обратился к коллегам по депутатскому корпусу и сотрудникам аппарата Думы со словами благодарности за большую работу, проведенную при подготовке Закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Это было непросто.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , по материалам пресс-службы ДСК
http://www.stapravda.ru/20161129/g_yagubov_poblagodaril_deputatov_dsk_za_rabotu_nad_zakonom_o_byu_98386.html
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