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28 ноября 2016 г.

Ставропольская ЕДДС вновь признана лучшей в России

Ставропольская городская ЕДДС одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе МЧС России на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в 2016 году.

Это далеко не первая победа ставропольской службы 112. Она признавалась лучшей ЕДДС России по итогам 2013 и 2014 годов. Получала первые места в крае и Северо-Кавказском федеральном округе. Профессионализм и высокую организацию работы высоко оценил министр МЧС РФ Владимир Пучков. С очередной победой коллектив городской службы ЕДДС поздравил глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ежесуточно на пульт дежурного ЕДДС поступает более 1500 обращений от населения и организаций города, обрабатываются около 40 заявок с привлечением экстренных служб и аварийно-спасательных формирований столицы края. За время существования службы спасено более 16 тысяч человек, свыше 12 тысяч жителей Ставрополя получили психологическую помощь.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161128/stavropolskaya_edds_vnov_priznana_luchshey_v_rossii_98357.html
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