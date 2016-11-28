Ставрополье и Болгария будут развивать сотрудничество

На Ставрополье с рабочим визитом прибыла делегация Республики Болгарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом республики в РФ Бойко Коцевым. Среди гостей также первый секретарь Посольства Болгарии в России Кристина Дражева, директор Центра промышленности республики в РФ Илиян Цонев, представители болгарского бизнеса. В Правительстве региона с участниками делегации встретился губернатор Владимир Владимиров.

– Болгарию и Ставрополье связывает большая история партнерства. Сейчас, с учетом новой внешнеполитической обстановки, санкций, эти отношения претерпевают изменения. Надеюсь, сегодняшняя встреча поможет найти новые возможности для их развития, – отметил губернатор.

– У Болгарии много точек соприкосновения со Ставропольем – такие как туризм, виноделие, давние внешнеторговые связи. Мы заинтересованы в дальнейшем их укреплении, – сказал Посол.

По его словам, одним из направлений этого взаимодействия может стать развитие связей на уровне малого и среднего бизнеса.

На встрече обсуждались также вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере туризма. В частности, власти края выступили с инициативой организовать инфотур для болгарских туркомпаний на Кавказских Минеральных Водах.

Рассматривались пути расширения партнерства в сфере торговли, производства, организации детского летнего оздоровительного отдыха.

Также одной из тем стало развитие контактов в области культуры. Как отмечалось, творческие коллективы Болгарии на протяжении нескольких лет участвуют в фестивалях «Белая акация» и «Золотой витязь», проводящихся в Ставропольском крае. Теперь казачий ансамбль «Ставрополье» может принять участие в событиях мира культуры, которые пройдут в Болгарии в следующем году. В 2017-м в Республике будет отмечаться 140-летие начала русско-турецкой войны, по итогам которой была провозглашена независимость Болгарии и ряда других балканских государств.

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В завершение встречи Бойко Коцев вручил Владимиру Владимирову почетный знак Самарский Крест. Его история восходит к русско-турецкой войне, освободившей Болгарию от турецкого владычества. Этим знаком награждаются граждане России и Болгарии, внесшие вклад в развитие отношений между двумя странами.

Справочно: За 2015 год внешнеторговый оборот Ставрополья с Болгарией составил 10,4 млн. долларов.

Край поставляет в Болгарию минеральные удобрения, семена масличных культур, черные металлы, пластмассы.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161128/stavropole_i_bolgariya_budut_razvivat_sotrudnichestvo_98389.html